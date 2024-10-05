РФС отреагировал на отказ Пакистана проводить матч по футболу с Россией

Митрофанов: РФС разочарован в отказе Пакистана проводить матч с Россией

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов отреагировал на отказ Пакистана проводить матч с Россией. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Митрофанов заявил, что Пакистан подтверждал заинтересованность в проведении товарищеского матча в июле 2024 года, однако позднее они отказались. Отмечается, что РФС продолжает убеждать коллег провести матч, однако крайне разочарован непоследовательным поведением Федерации футбола Пакистана.

Ранее сборная Пакистана по футболу отказалась проводить товарищеский матч со сборной России в октябре. Об этом Sport24 сообщил менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола Мухаммад Яшал Мажар.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская футбольная сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

