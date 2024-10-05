Сборная Пакистана по футболу отказалась играть с Россией в октябре

Сборная Пакистана по футболу отказалась проводить матч с Россией в октябре

Сборная Пакистана по футболу отказалась проводить товарищеский матч со сборной России в октябре. Об этом Sport24 сообщил менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажар.

Он отметил, что это связано с нехваткой времени на сбор команды, судей и решение логистических вопросов. «ПФФ предложила запланировать матч в ноябрьское окно ФИФА и передала этот запрос в РФС. Мы ждем от них ответа для согласования даты и места проведения игры», — заявил Мажар.

Октябрьский сбор национальной российской команды стартует 7 октября. На данный момент у команды Валерия Карпина нет соперников по товарищеским матчам.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская футбольная сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.