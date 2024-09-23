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12:25, 23 сентября 2024Спорт

Объявлен состав сборной России на октябрьский сбор

Сафонов, Головин и Миранчук вошли в состав сборной России на октябрьский сбор

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Объявлен расширенный состав сборной России на октябрьский тренировочный сбор. Он приводится на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Всего в список вошло 42 спортсмена. Среди них — вратарь ПСЖ Матвей Сафонов, полузащитники Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Гавр») и Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), нападающий ПАОК Федор Чалов. Учебно-тренировочный сбор начнется в подмосковном Новогорске 7 октября.

Российская сборная проводит только товарищеские матчи. В последнем из них команда под руководством Валерия Карпина одержала разгромную победу над Вьетнамом (3:0).

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская футбольная сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

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