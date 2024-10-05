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13:50, 5 октября 2024Мир

США обвинили в агрессии против Сирии

Посол Сирии в России обвинил США в поддержке агрессии Израиля
Башар Джаафари

Башар Джаафари. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Соединенные Штаты напрямую участвуют в атаках Израиля, направленных против ряда государств Ближнего Востока. Как передает ТАСС, с такими обвинениями в адрес США на полях форума «Северный Кавказ: новые геостратегические возможности» выступил посол Сирии в России Башар Джаафари.

«Сейчас происходит обострение с израильской стороной. К сожалению, Вашингтон принимает прямое участие в агрессии в Газе, в Ливане и против Сирии», — заявил дипломат.

Он добавил, что при прямой поддержке Соединенных Штатов Израиль пересек все существовавшие красные линии.

Ранее стало известно о ракетной атаке Израиля на Дамаск, жертвами которой стали три человека, а еще девять получили ранения. Отмечается, что удар был нанесен самолетами, летевшими со стороны Голанских высот. Кроме того, сирийскую столицу атаковали беспилотники.

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      Олег Давыдов
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