В «Атланте Юнайтед» раскрыли отношение к выступлению Миранчука за сборную России

В «Атланте Юнайтед» заявили, что не против выступления Миранчука за сборную

В «Атланте Юнайтед» раскрыли отношение к выступлению полузащитника команды Алексея Миранчука за сборную России. Заявление пресс-службы клуба приводит ТАСС.

В «Атланте» подчеркнули, что не против этого. «Все наши игроки имеют право выступать за свои национальные сборные. Мы никого не блокируем», — заявили в клубе.

Ранее Миранчук попал в расширенный состав сборной России на октябрьский тренировочный сбор. Он начнется в подмосковном Новогорске 7 октября.

Миранчук перешел в «Атланту» в июле 2024-го. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год. В составе команды он провел семь матчей и отметился двумя забитыми мячами.