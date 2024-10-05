В МИД предупредили об ответе в случае возобновления ядерных испытаний США

Рябков: в случае возобновления ядерных испытаний США «за нами не заржавеет»

В случае возобновления ядерных испытаний США будет «зеркальный ответ». Об этом замглавы МИД России Сергей Рябков предупредил в эфире телеканала RT.

«Если начнутся процессы, которые будут означать, что США смотрят в направлении возобновления ядерных испытаний, за нами не заржавеет. Россия сразу же ответит зеркально», — заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Рябков также прокомментировал отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний со стороны России в ноябре 2023 года словами «у Москвы кончилось терпение», добавив, что принятое решение не является эквивалентом выхода из договора.

При этом он обозначил, что Россия ждала принятия решения 23 года и сейчас открыт вопрос о дальнейших действиях. «Ответ на него в полной мере зависит от той линии, которую будут проводить США и их союзники», — заключил Рябков.

Ранее замглавы МИД России высказался об угрозе столкновения ядерных держав. По его словам, текущая ситуация в мире не имеет аналогов в прошлом и «права на ошибку просто быть не может».