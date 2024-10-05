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16:51, 5 октября 2024Спорт

В сборной Сирии по футболу сообщили о желании сыграть с Россией

В сборной Сирии по футболу сообщили о желании сыграть с Россией в ноябре

Фото: Xia Bohan / VCG via Getty Images

Футбольная ассоциация Сирии и Российский футбольный союз (РФС) ведут переговоры о проведении товарищеского матча в ноябре этого года. О желании сирийцев сыграть с россиянами ТАСС сообщил начальник команды Муафак Фатхаллах.

«Мы ожидаем подписания соглашения обеими сторонами», — заявил он. Фатхаллах не уточнил, где должна пройти встреча.

Ранее сборная Пакистана по футболу отказалась проводить товарищеский матч со сборной России в октябре. В команде мотивировали это нехваткой времени на подготовку, а также заявили о готовности сыграть с россиянами в ноябре.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская футбольная сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

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      Алексей Гусев
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