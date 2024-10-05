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14:50, 5 октября 2024Спорт

Губерниев прокомментировал отказ Пакистана проводить матч по футболу с Россией

Комментатор Губерниев отметил, что положение сборной РФ по футболу очень тяжелое

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Российский телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отказ Пакистана проводить матч по футболу со сборной Россией. В беседе с «Лентой.ру» журналист заявил, что у сборной России положение очень тяжелое.

«Может они опасаются вторичных санкций. Может, у них свои планы. Может, на них давление оказали. А может, они сами не хотят. Мы должны дорожить любым соперником. А когда люди смеялись над Пакистаном, ребят, мы должны быть благодарны любым оппонентам, которые соглашаются с нами играть. Ситуация очень тяжелая. Мы в изоляции. Поэтому кто согласится, тот молодец», — прокомментировал Губерниев.

Ранее сборная Пакистана по футболу отказалась проводить товарищеский матч со сборной России в октябре. Об этом Sport24 сообщил менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажар.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская футбольная сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

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      Алена Шевченко
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