Арестованных в Москве адвокатов обвинили в попытке подкупа лиц в суде

ТАСС: адвокатов Ушкалова и Шевцова обвинили в попытке подкупа лиц в суде

Адвокаты Игорь Ушкалов и Павел Шевцов, арестованные Замоскворецким судом Москвы, обвиняются в посредничестве во взяточничестве на сумму более 30 миллионов рублей с целью подкупа неустановленных должностных лиц в судебной системе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, установлено, что адвокаты получили от сына предпринимателя сначала 100 тысяч рублей, а затем муляж 14 миллионов 900 тысяч рублей в качестве первой части от 30 миллионов рублей для дальнейшей передачи должностным лицам в судебной системе для изменения постановления Химкинского суда Московской области об изменении меры пресечения бизнесмену Владимиру Барцакину, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, на домашний арест.

Шевцов и Ушкалов арестованы до 3 декабря. Шевцов признал вину по делу и заключил досудебное соглашение, Ушкалов вину по делу не признал. Адвокатам грозит до 15 лет колонии.

Адвокаты были задержаны в пятницу, 4 октября.

До этого экс-замначальника налоговой инспекции номер 9 Москвы Евгения Цоя обвинили в 24 эпизодах получения взятки. Мужчина обвиняется в 15 преступлениях по части 5 статьи 290 УК РФ и девяти преступлениях по части 5 статьи 290 УК РФ.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна по подозрению в получении в качестве взятки 25 миллионов рублей.