В России обвиняемые в попытке подкупа лиц в суде адвокаты заявили о невиновности

ТАСС: адвокаты Ушкалов и Шевцов не признают вину в попытке подкупа лиц в суде

Начало событий в новости Арестованных в Москве адвокатов обвинили в попытке подкупа лиц в суде

Адвокаты Игорь Ушкалов и Павел Шевцов не признают свою вину по делу о посредничестве во взяточничестве с целью подкупа должностных лиц в судебной системе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, оба фигуранта заявили о своей невиновности, хотя ранее сообщалось, что Шевцов признал вину и заключил досудебное соглашение. Его уголовное дело было выделено в отдельное производство.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывших адвокатов Адвокатской палаты Московской области 4 октября. Они обвиняются по части 4 статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.

Предварительно, Ушкалов и Шевцов получили от сына предпринимателя сначала 100 тысяч рублей, а затем муляж 14 миллионов 900 тысяч рублей в качестве первой части от взятки в размере 30 миллионов рублей. Эти деньги предназначались для передачи должностным лицам в судебной системе, которые могли бы помочь изменить постановление суда об изменении меры пресечения бизнесмену Владимиру Барцакину на домашний арест.