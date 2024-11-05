Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:28, 5 ноября 2024Силовые структуры

В России обвиняемые в попытке подкупа лиц в суде адвокаты заявили о невиновности

ТАСС: адвокаты Ушкалов и Шевцов не признают вину в попытке подкупа лиц в суде
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Арестованных в Москве адвокатов обвинили в попытке подкупа лиц в суде

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Адвокаты Игорь Ушкалов и Павел Шевцов не признают свою вину по делу о посредничестве во взяточничестве с целью подкупа должностных лиц в судебной системе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, оба фигуранта заявили о своей невиновности, хотя ранее сообщалось, что Шевцов признал вину и заключил досудебное соглашение. Его уголовное дело было выделено в отдельное производство.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывших адвокатов Адвокатской палаты Московской области 4 октября. Они обвиняются по части 4 статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.

Предварительно, Ушкалов и Шевцов получили от сына предпринимателя сначала 100 тысяч рублей, а затем муляж 14 миллионов 900 тысяч рублей в качестве первой части от взятки в размере 30 миллионов рублей. Эти деньги предназначались для передачи должностным лицам в судебной системе, которые могли бы помочь изменить постановление суда об изменении меры пресечения бизнесмену Владимиру Барцакину на домашний арест.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Военный конструктор заявил об угрозах перевода в штурмовики. Как злоупотребляют служебными полномочиями на СВО?

      ВС России установили минный шлагбаум под Курском. Это помогло перекрыть маршрут прорыва ВСУ

      В Вашингтоне владельцы ресторанов начали ставить на витринах щиты

      Девушка купила дом мечты и узнала жуткую правду о единственном на всю округу соседе

      Женщина пожаловалась на 28-сантиметровый пенис мужа

      Белоусов обратился к военным разведчикам

      Американский наемник убит при попытке прорыва ДРГ ВСУ в российский регион

      Стало известно имя убитого при попытке прорыва ДРГ наемника из США

      Четверо россиян вымогали деньги у участника СВО и попались ФСБ

      Предсказаны масштабы снегопадов в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше