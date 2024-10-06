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01:33, 6 октября 2024Силовые структуры

Блогер Кац обжаловал заочный приговор за фейки об армии

Блогер Максим Кац подал кассационную жалобу на заочный приговор за фейки о ВС РФ
Максим Кац

Максим Кац. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Блогер Максим Кац (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) подал кассационную жалобу на заочный приговор по уголовному делу о распространении фейков о Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд Москвы.

В апреле Мосгорсуд оставил заочный приговор в отношении Каца без изменений, признав его законным.

Басманный суд Москвы заочно осудил Максима Каца в августе 2023 года. Его признали виновным по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России и приговорили к восьми годам колонии общего режима. Кроме того, блогеру запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов на четыре года.

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      Марина Совина
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