Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Витязь
Сегодня
14:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
Сегодня
16:00 (Мск)
Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Локомотив М
Сегодня
16:30 (Мск)
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|11-й тур
Краснодар
Сегодня
19:00 (Мск)
Химки
МИР Российская Премьер-лига|11-й тур
Динамо М
Сегодня
19:00 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|11-й тур
Маттео Арнальди
1:2
Завершен
Даниил Медведев
Шанхай
11:12, 6 октября 2024Спорт

Губерниев назвал Вяльбе мракобесом

Губерниев: Вяльбе превратилась в мракобеса и нерукопожатного персонажа

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе. Его цитирует Metaratings.ru.

Губерниев заявил, что у него нет никаких отношений с Вяльбе. «Я просто считаю, что после слов про бомбометание в сторону Лондона она превратилась для нормальных людей в персонажа нерукопожатного», — сказал он, добавив, что с мракобесами ему не по пути.

Журналист подчеркнул, что с уважением относится к спортивным заслугам Вяльбе и раньше болел за нее. «Она действительно выдающаяся, великая спортсменка. Но ее последние высказывания… Я вообще задумываюсь — человек может такие вещи говорить? Мне кажется, даже врачи бессильны», — поделился он.

Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка в эстафетных гонках. Также на ее счету 14 золотых медалей чемпионатов мира. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      В России прокомментировали предложение перенести войну в Белоруссию

      Эксперт прокомментировал возможный запрет алкоголя на турецких курортах «все включено»

      В Китае указали на попытки властей добиться признания в Арктике

      Медведев прокомментировал заявления Трампа о войнах в мире

      Израиль начал операцию в районе лагеря беженцев в Газе

      Жена российского миллиардера показала фигуру в прозрачных легинсах

      Азербайджан призвал Армению отказаться от провокационных шагов

      На Западе указали на важную деталь продвижения России на фронте

      Женщина пострадала при атаке дрона в Белгородской области

      Губерниев назвал Вяльбе мракобесом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше