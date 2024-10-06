Премьер Ливана призвал оказать давление на Израиль для прекращения огня

Премьер Ливана Микати призвал оказать давление на Израиль для прекращения огня

Премьер Ливана Наджиб Микати выступил с призывом повлиять на Израиль, чтобы он немедленно прекратил огонь и выполнял резолюцию СБ ООН 1701, принятую с целью положить конец Второй ливанской войне 2006 года. Его слова передает ливанский телеканал LBCI.

«Нужно надавить на Израиль, чтобы он соблюдал режим прекращения огня и незамедлительно выполнил резолюцию 1701», — заявил премьер Ливана.

Микати также поддержал инициативы США и Франции установить временную паузу в боевых действиях между Израилем и «Хезболлой». Политик одобрил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что миру следует воздержаться от передачи Израилю тех видов оружия, которые он применяет для ведения боевых действий в секторе Газа.

В октябре Макрон призвал к прекращению поставок оружия Израилю. Также глава государства высказался о ситуации с Ливаном. Политик отметил, что в настоящее время главной задачей является недопущение эскалации конфликта.

Ранее глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что Израиль серьезно приблизился к полномасштабной войне с Ливаном и «Хезболлой». Он подчеркнул, что ракетная атака на Голанские высоты «переходит все красные линии».