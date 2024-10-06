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14:14, 6 октября 2024Наука и техника

Трамп сообщил о намерении Маска отправить американцев на Марс

Дональд Трамп заявил, что Илон Маск пообещал отправить американцев на Марс
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Brian Snyder / Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что предприниматель и изобретатель Илон Маск готов отправить первых американцев на Марс уже в ближайшее время. Об этом стало известно из выступления на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, где на него ранее было совершено покушение.

По словам Трампа, Маск обещал ему, что в случае его переизбрания, это случится уже к концу его срока.

«Мы сделаем это раньше, чем Китай, раньше, чем кто-либо. Он — тот, благодаря кому мы сможем отправлять американских астронавтов в космос», — заявил политик.

Ранее стало известно, что Илон Маск предрек США мрачное будущее в случае, если Харрис победит на выборах.

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      Андрей Шеньшаков
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