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10:45, 6 октября 2024Мир

Маск предсказал будущее США в случае поражения Трампа

Илон Маск заявил об угрозе наплыва нелегальных мигрантов, если Трамп проиграет

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск, выступивший в поддержку Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах, предрек Штатам крах в случае избрания главой государства Камалы Харрис. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

По мнению Маска, страну ждет наплыв мигрантов и переход к однопартийной политической системе.

«Если Дональд Трамп проиграет, "демократическая" партия легализует столько нелегалов, что больше не останется никаких колеблющихся штатов, а Америка станет однопартийной социалистической страной», — написал Илон.

Ранее сообщалось, что Илон поддержал кандидата от Республиканской партии на предвыборном митинге в Батлере, где летом на него совершили покушение.

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      Андрей Шеньшаков
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