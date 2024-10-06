Маск предсказал будущее США в случае поражения Трампа

Илон Маск заявил об угрозе наплыва нелегальных мигрантов, если Трамп проиграет

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск, выступивший в поддержку Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах, предрек Штатам крах в случае избрания главой государства Камалы Харрис. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

По мнению Маска, страну ждет наплыв мигрантов и переход к однопартийной политической системе.

«Если Дональд Трамп проиграет, "демократическая" партия легализует столько нелегалов, что больше не останется никаких колеблющихся штатов, а Америка станет однопартийной социалистической страной», — написал Илон.

Ранее сообщалось, что Илон поддержал кандидата от Республиканской партии на предвыборном митинге в Батлере, где летом на него совершили покушение.