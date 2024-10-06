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13:37, 6 октября 2024Спорт

Трусова сменила имидж

Призер Олимпийских игр Александра Трусова показала фото с новой прической

Фото: Telegram-канал Alexandra Trusova

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала в Telegram-канале о смене имиджа.

Сначала спортсменка намекнула на новую прическу, опубликовав фото отрезанных волос. Затем она показала селфи, на котором предстала с челкой. «Пока не каре. Как думаете, пошло бы мне каре?» — подписала она кадры.

Ранее Трусова сравнила свадьбу с турнирами. «Никакого сходства с соревнованиями! Это не состязание, а наш незабываемый день, наполненный трогательными и счастливыми моментами!» — заявила она.

Серебряный призер Олимпийских игр-2022 Трусова не выступала на соревнованиях с ноября 2022 года. 17 августа она вышла замуж за фигуристка Макара Игнатова.

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      Андрей Стрельцов
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