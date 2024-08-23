Александра Трусова заявила, что у свадьбы нет никакого сходства с соревнованиями

Российская фигуристка Александра Трусова сравнила свадьбу с соревнованиями. Ее слова приводит Posta Magazine.

Россиянка отметила, что замуж выходить совсем не страшно. «Никакого сходства с соревнованиями! Это не состязание, а наш незабываемый день, наполненный трогательными и счастливыми моментами!» — заявила Трусова.

Фигуристка добавила, что немного волновалась. «В ЗАГСе с трудом надели друг другу кольца, потому что руки дрожали! Но после официальной церемонии волнение почти ушло — и я полностью окунулась в атмосферу волшебства», — рассказала Трусова.

О свадьбе Трусова сообщила 17 августа. Избранником спортсменки стал фигурист Макар Игнатов.