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07:43, 6 октября 2024Мир

Украине предложат «конкретные шаги» для членства в НАТО

WP: Киеву предложат в Рамштайне «конкретные шаги» для членства в НАТО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

С тех пор, как президент Украины Владимир Зеленский представил в США свой «план победы», прошло более недели, но детали стратегии и реакция на нее Вашингтона остаются неизвестны. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Отмечается, что Зеленский сможет еще раз представить свой «план победы» на встрече контактной группы по обороне в Рамштайне, Германия. По словам неназванного дипломата одной из западных стран, на этой встрече Украина может рассчитывать на другую помощь. В частности, сказал источник, страны НАТО рассматривают возможность предложить Киеву «более конкретные шаги» для будущего членства в альянсе, хотя, вероятно, эти меры будут не настолько срочными, как хотелось бы Киеву.

По информации издания, проблема для украинских чиновников заключается в том, что приближающиеся президентские выборы в США ставят под сомнение будущую помощь в сфере безопасности для Киева. Команда Зеленского пыталась убедить Байдена поддержать «план победы» до окончания его президентского срока, но Белый дом вряд ли примет какие-либо непопулярные меры, чтобы не поставить под угрозу кампанию кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис.

Ранее издание Financial Times опубликовало материал, в котором утверждается, что Украина обсуждает с союзниками перспективы территориальных уступок России и признание потери Донбасса. В обмен Киев якобы может получить членство в НАТО и, как следствие, гарантии безопасности. В Офисе президента Украины публикацию назвали бредом.

В свою очередь, El Pais написала, что западные партнеры Украины оказывают серьезное давление на Зеленского, требуя от него начать мирные переговоры и завершить конфликт с Россией.

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      Марина Совина
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