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08:38, 6 октября 2024Россия

В Госдуме объяснили успешность прогнозов Жириновского

Депутат Федоров: предсказания Жириновского успешны благодаря его опыту
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Депутат Госдумы Евгений Федоров объяснил успешность прогнозов основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского его опытом и тем, что политик не боялся их озвучивать. Об этом сообщает ТАСС.

«Я бы сказал, что это не предсказание. Понимаете, очень нетрудно предсказывать. Если ты владеешь наукой, то ты всегда можешь по большому счету предсказать», — сказал парламентарий.

Ранее бывший депутат Госдумы Василий Власов объяснил, что политические предсказания Владимира Жириновского столь точны, так как они были построены на глубокой аналитике и широкой эрудиции политика.

Из-за свойства предсказаний Жириновского сбываться россияне прозвали политика «Вовангой». Так, он с точностью до двух дней предсказал дату начала спецоперации на Украине, объявление частичной мобилизации, ранее — воссоединение Крыма с Россией, а в 2004 году фразой «ваш будущий президент — негр» — президентство Барака Обамы.

Президент России Владимир Путин также, в свою очередь, отмечал, что предсказания Жириновского строились «не на голом месте» и не «на игральных картах», а на знаниях и понимании развития ситуации.

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      Марина Совина
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