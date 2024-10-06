Российская гимнастка сломала руки во время выступления

Воздушная гимнастка Валерия Запашная сломала руки во время выступления в Кемеровском государственном цирке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный артист Эдгард Запашный.
Он рассказал, что спортсменка выполняла сложный трюк и упала с высоты около шести метров. В результате падения артистка сломала обе руки. Отмечается, что Запашная была госпитализирована в одну из больниц Кемерово.
Позднее Запашную посетил ее брат Ярослав. По его словам, спортсменка вскоре сможет вернуться к выступлениям.
В июле воздушная гимнастка во время исполнения номера без страховки в цирке российского города сорвалась и упала. Региональное управление Следственного комитета проводило расследование по факту случившегося.