Российская гимнастка сломала руки во время выступления

Воздушная гимнастка Валерия Запашная сломала руки во время выступления в цирке

Воздушная гимнастка Валерия Запашная сломала руки во время выступления в Кемеровском государственном цирке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный артист Эдгард Запашный.

Он рассказал, что спортсменка выполняла сложный трюк и упала с высоты около шести метров. В результате падения артистка сломала обе руки. Отмечается, что Запашная была госпитализирована в одну из больниц Кемерово.

Позднее Запашную посетил ее брат Ярослав. По его словам, спортсменка вскоре сможет вернуться к выступлениям.

В июле воздушная гимнастка во время исполнения номера без страховки в цирке российского города сорвалась и упала. Региональное управление Следственного комитета проводило расследование по факту случившегося.