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11:51, 7 октября 2024Силовые структуры

Американский морпех получил в России второй срок за нападение на силовиков

В Воронеже суд вынес второй приговор в 7 лет и 1 месяц американцу Гилману

Фото: Андрей Архипов / РИА Новости

Центральный суд Воронежа вынес второй приговор гражданину США, бывшему морпеху 30-летнему Роберту Гилману за нападение на силовиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

Иностранец осужден за дезорганизацию деятельности исправительной колонии №2, где он отбывал трехлетний срок за драку с полицейским в 2022 году. Также он признан виновным по статье 296 УК РФ («Насильственные действия в связи с производством предварительного расследования»). С него будет взыскано 300 тысяч рублей. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» видео с оглашения приговора.

На кадрах виден Гилман в металлической клетке в зале суда.

По второму делу Гилман получил 7 лет и 1 месяц лишения свободы. По версии следствия, 30 сентября и 16 октября 2023 года во время проверок американец дважды ударил инспектора колонии, а 27 октября того же года подрался со следователем, проводившим с ним следственные действия. При переводе в СИЗО экс-морпех ударил сотрудника изолятора во время досмотра его вещей.

4 октября 2022 года суд вынес первый приговор Гилману, признав его виновным по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») Уголовного кодекса РФ. Вечером 17 января 2022 года он в состоянии алкогольного опьянения после жалоб пассажиров был снят с поезда Сухуми — Москва за нарушение общественного порядка. Мужчину доставили в отдел полиции Воронежа. Однако иностранец, не согласившийся с законными требованиями полицейских, затеял с ними драку — он нанес несколько ударов ногой сотруднику МВД.

В мае 2023 года ему смягчили приговор на один год — с 4,5 до 3,5 года лишения свободы и отправили в колонию.

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      Любовь Ширижик
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