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18:12, 7 октября 2024Силовые структуры

Избивший российских силовиков американец назвал приговор зверством и понадеялся на обмен

Американец Гилман, осужденный в РФ за нападения на силовиков, надеется на обмен
Начало событий в новости Американский морпех получил в России второй срок за нападение на силовиков
Роберт Гилман

Роберт Гилман. Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Американец Роберт Гилман, осужденный в России на семь лет и один месяц лишения свободы за избиения сотрудников силовых ведомств, назвал приговор зверством и пообещал его обжаловать. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По мнению Гилмана, суд назначил ему слишком жестокое наказание за нападение на двоих сотрудников колонии, следователя и работника СИЗО. Он заявил, что они якобы сами спровоцировали его на избиения, издеваясь над ним и его проживающим в США отцом, ставшим инвалидом, пока он сидит в России.

Гилман рассказал, что его навестили в СИЗО сотрудники посольства США и сообщили о завтрашнем собрании Конгресса, на котором будет обсуждаться вопрос о его обмене. Американец, по его словам, рассчитывает на лучшее, но готовится к худшему.

Находясь под стражей в России, он выучил русский язык. Если бы не его нападения на силовиков, то через месяц он мог бы выйти на свободу.

Ранее 7 октября суд установил, что Гилман 30 сентября и 16 октября 2023 года во время проверок дважды ударил инспектора колонии, а 27 октября того же года подрался со следователем. При переводе в СИЗО он ударил сотрудника изолятора во время досмотра его вещей. Эти преступления были им совершены во время отбытия срока по первому приговору за нападение на полицейского.

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      Любовь Ширижик
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