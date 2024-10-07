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18:02, 7 октября 2024Спорт

Головин пошутил о старости в сборной России

Футболист «Монако» Головин пошутил, что чувствует старость в сборной России

Фото: Manon Cruz / Reuters

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями от вызова в сборную России. Его слова приводятся на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Головин заявил, что рад вернуться и увидеться с командой и тренерами. Также он ответил на вопрос о том, чувствует ли ответственность как четвертый по старшинству игрок в сборной. «Чувствую старость! На самом деле чувство ответственности в любом случае есть. Но не более того. Если кому-то нужен будет совет, я буду рад помочь», — отметил 28-летний хавбек.

Сборная России собралась в подмосковном Новогорске 7 октября. В итоговый список вызванных игроков попали 28 футболистов, однако пять из них пропустят сбор по медицинским причинам.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

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      Дарья Коршунова
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