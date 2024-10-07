Пять футболистов сборной России пропустят октябрьский сбор команды

Пять футболистов сборной России пропустят октябрьский сбор национальной команды по медицинским причинам. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко прибыл в расположение команды с травмой, которая не позволит ему тренироваться. Микроповреждение также выявили у его одноклубника — защитника Руслана Литвинова. Из-за ОРВИ сбор пропустят полузащитник ЦСКА Иван Обляков и форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин. Голкипер столичных динамовцев Андрей Лунев не примет участия в сборе из-за перегрузок.
Ранее бывший футболист сборной России Роман Павлюченко счел бессмысленным октябрьский сбор национальной команды. К такому выводу он пришел из-за отсутствия в его рамках товарищеских матчей.
Сборная России собралась в подмосковном Новогорске 7 октября. В итоговый список вызванных в команду игроков изначально попали 28 футболистов.