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16:01, 7 октября 2024Спорт

Пять футболистов сборной России пропустят октябрьский сбор команды

Тюкавин, Обляков и еще три футболиста пропустят октябрьский сбор сборной России
Александр Максименко

Александр Максименко. Фото: Stupnikov Alexander / FC "Spartak"/ Globallookpress.com

Пять футболистов сборной России пропустят октябрьский сбор национальной команды по медицинским причинам. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко прибыл в расположение команды с травмой, которая не позволит ему тренироваться. Микроповреждение также выявили у его одноклубника — защитника Руслана Литвинова. Из-за ОРВИ сбор пропустят полузащитник ЦСКА Иван Обляков и форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин. Голкипер столичных динамовцев Андрей Лунев не примет участия в сборе из-за перегрузок.

Ранее бывший футболист сборной России Роман Павлюченко счел бессмысленным октябрьский сбор национальной команды. К такому выводу он пришел из-за отсутствия в его рамках товарищеских матчей.

Сборная России собралась в подмосковном Новогорске 7 октября. В итоговый список вызванных в команду игроков изначально попали 28 футболистов.

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      Алексей Гусев
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