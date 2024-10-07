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00:49, 7 октября 2024Россия

Кадыров поздравил Путина с днем рождения

Кадыров поздравил Путина с днем рождения, выразив признание от чеченского народа
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. 7 октября российскому лидеру исполнилось 72 года.

«Я искренне поздравляю Владимира Владимировича с днём рождения! От всей души желаю ему крепкого здоровья, благополучия, счастья, долгих лет жизни, удачи и успехов в его нелегкой работе!», — говорится в публикации.

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Кадыров подчеркнул, что в Чечне благодарны Путину «за помощь в достижении мира и стабильности» в регионе. Он отметил, что российский президент поддержал его отца Ахмата-Хаджи Кадырова в «стремлении возродить республику». «Каждый житель Чеченской Республики ему за это глубоко благодарен и признателен. Мы никогда этого не забудем!» — говорится в сообщении Кадырова.

Кроме того, Кадыров написал, что Путин возглавил страну, когда ей прогнозировали «считанные месяцы до полного развала и последующей анархии», но смог преодолеть кризис, занять «достойное место на мировой арене» и и «сумел сплотить общество вокруг идеи национального возрождения».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в свой день рождения лидер государства будет работать. По словам представителя Кремля, «особо праздничного ничего не будет».

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      Сергей Грехов
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