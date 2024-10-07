Мостовой рассказал о состоянии после операции

Мостовой рассказал, что врачи решили оставить его в больнице после операции

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал о своем состоянии после операции. Его слова приводит ТАСС.

Мостовой заявил, что чувствует себя нормально. «Приняли решение пока оставить меня в больнице, потому что нужно быть под наблюдением врачей, так как не все там вышло. Пока неизвестно, на какой срок я останусь в больнице, но надеюсь, что меньше, чем до конца недели, все-таки мне тоже тяжело», — поделился он.

56-летнего Мостового госпитализировали 2 октября. Позднее ему провели операцию по удалению камней в почках.

Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». За сборную России он провел 50 матчей, в которых забил 10 мячей.