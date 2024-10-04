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16:04, 4 октября 2024Спорт

Мостового экстренно прооперировали

Экс-игрока сборной России Мостового экстренно госпитализировали и прооперировали

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой попал в больницу. Об этом он рассказал РИА Новости.

Экс-футболист заявил, что во вторник, 1 октября, почувствовал себя неважно и на следующий день его экстренно госпитализировали. «Зашевелился камень в почке. Сделали операцию», — добавил он.

В октябре 56-летний Мостовой должен пройти стажировку в «Спартаке». Он проходит обучение для получения тренерской лицензии в академии Российского футбольного союза.

Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». За сборную России он провел 50 матчей, в которых забил 10 мячей.

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