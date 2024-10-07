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14:17, 7 октября 2024Россия

В России ответили на слова Борреля о завершении конфликта на Украине за 15 дней

Депутат Заварзин назвал освобождение Курской области делом времени

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Давно было понятно, что конфликт на Украине без помощи Запада быстро завершится, сказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Таким образом он в беседе с «Лентой.ру» ответил на слова главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля.

Ранее европейский политик заявил о том, что без военной и экономической помощи Запада конфликт на Украине завершился бы за 15 дней.

Депутат указал на то, что ресурсы Украины фактически исчерпаны и Запад прилагает все силы, чтобы снабдить страну.

«Но это все бесполезно. Я говорю, как военный человек, любые снабжения, которые дают — ни к чему положительному для Украины и для Запада не приведут. Все будет уничтожено и все закончено. Единственное, конечно, там сейчас идут перипетии по поводу применения дальнобойных средств. Ответ уже президент сказал — мы изменили позицию в доктрине по применению ядерного оружия. Россия четко понимает, что территориальная целостность будет сохранена, исходя из этой доктрины», — поделился Заварзин.

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Парламентарий добавил, что людские ресурсы на Украине тоже исчерпаны. По его словам, это наглядно показывает и Курская область, где очень активно начинают работать наемники из дальнего и ближнего зарубежья.

Мы их тоже уничтожаем. Они тоже начинают задумываться. Отпетые, конечно, всегда пойдут за валюту воевать, но все будет уничтожено, Курская область все равно будет освобождена. Это дело времени

Виктор Заварзиндепутат Госдумы

Ранее луганская школьница Фаина Савенкова обратилась к Жозепу Боррелю, заявив, что число жертв растет из-за поставок оружия Западом. Девочка обвинила его в развязывании конфликта и предупредила, что после окончания боевых действий европейские политики будут прокляты.

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