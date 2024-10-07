Последствия эскалации на Ближнем Востоке для мирового нефтерынка оценили

Глава ИЭФ Салихов: мировой нефтерынок может потерять 1,8-2 млн баррелей в сутки

Глобальный нефтерынок может не досчитаться порядка 1,8-2 миллионов баррелей в сутки в случае массированных ракетных ударов израильской армии по энергетической инфраструктуре Ирана. Об этом заявил глава Института энергетики и финансов (ИЭФ) Марсель Салихов, его слова приводит газета «Известия».

Аналитик пояснил, что вышеуказанный объем нефти и газового конденсата Иран в среднем экспортирует на мировой энергетический рынок. Салихов подчеркнул, что потенциально эти объемы могут стать объектом для удара ЦАХАЛ.

Эксперт напомнил, что за последние несколько дней произошел резкий скачок сырьевых котировок. Так, биржевая стоимость барреля эталонной североморской нефти Brent с конца прошлой недели прибавила порядка 8-10 процентов, поднявшись с 70 до 78 долларов. Подобная динамика во многом была обусловлена опасениями участников мирового нефтерынка по поводу возможных ракетных ударов Израиля по энергообъектам Ирана. В настоящее время такие риски сохраняются, констатировал Салихов.

В случае повреждения критической инфраструктуры ближневосточной страны может нарушиться баланс глобального спроса и предложения, что, в свою очередь, грозит привести к росту биржевых цен на нефть, добавила доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова. Снижение добычи сырья и ограничение поставок в регионе станет основной предпосылкой для увеличения сырьевых котировок, заключила она.

Ранее аналитики американского банка Goldman Sachs спрогнозировали рост стоимости Brent на 20 долларов за баррель в случае ракетного удара Израиля по энергетическим объектам Ирана. В свою очередь, эксперты финансовой корпорации Citigroup заявили, что наихудшим последствием эскалации на Ближнем Востоке станет перекрытие Ормузского пролива, через который на глобальный рынок поступает большая часть арабской нефти и сжиженного природного газа. Инвестиционный банкир Евгений Коган считает, что при подобном раскладе стоимость Brent может увеличиться до 85 долларов и выше.