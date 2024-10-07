Россиянам посоветовали включить в меню куриный бульон для укрепления иммунитета осенью

Диетолог Эльвира Док: укрепить иммунитет осенью поможет куриный бульон

Укрепить иммунитет осенью и забыть про простуды можно, если включить в рацион три доступных каждому продукта, считает врач-диетолог и амбассадор ALTARIA Эльвира Док. На них специалистка указала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Врач посоветовала для укрепления иммунитета разнообразить меню куриным бульоном, так как он богат легкоусвояемым белком и аминокислотами, необходимыми организму. Эти полезные вещества помогут бороться с бактериями, вирусами и токсинами.

Кроме того, по словам диетолога, куриный бульон содержит химическое вещество карнозин — мощный антиоксидант, подавляющий воспаление в организме. «Однако у этого блюда есть противопоказания. Людям с подагрой и мочекаменной болезнью следует отказаться от него, чтобы избежать обострения заболевания», — предупредила Док. Она также обратила внимание, что пить нужно вторичный бульон. Чтобы приготовить его, надо слить первую воду после закипания и отварить курицу без кожи во второй воде.

Полезны для иммунитета и напитки из брусники, продолжила диетолог. Эта ягода богата витамином C, который не только усиливает защитные силы организма и повышает устойчивость к инфекциям, но и способствует усвоению витаминов А, Е, В1, В2, а также кальция и железа, объяснила Док. К тому же брусника содержит мощные антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждений.

Залейте 100 граммов брусники литром воды температурой 70-80 градусов. Избегайте металлической посуды, которая может разрушать витамины, используйте термос со стеклянной колбой, стеклянный или фарфоровый чайник. Настой из ягод рекомендуется пить не более трех раз в день Эльвира Док врач-диетолог

Также эксперт порекомендовала включить в рацион растительное чесночное масло, так как оно обладает мощными антибактериальными и противовирусными свойствами. «Важно проследить, чтобы масло было свежим и сохранило все полезные свойства. Для этого стоит выбирать герметичную непрозрачную упаковку. Потребление масла должно быть контролируемым — до грамма на килограмм веса, поэтому лучше выбирать для хранения масел тары с дозатором», — заключила диетолог.

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