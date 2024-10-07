Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:29, 7 октября 2024Забота о себе

Россиянам посоветовали включить в меню куриный бульон для укрепления иммунитета осенью

Диетолог Эльвира Док: укрепить иммунитет осенью поможет куриный бульон

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Укрепить иммунитет осенью и забыть про простуды можно, если включить в рацион три доступных каждому продукта, считает врач-диетолог и амбассадор ALTARIA Эльвира Док. На них специалистка указала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Врач посоветовала для укрепления иммунитета разнообразить меню куриным бульоном, так как он богат легкоусвояемым белком и аминокислотами, необходимыми организму. Эти полезные вещества помогут бороться с бактериями, вирусами и токсинами.

Кроме того, по словам диетолога, куриный бульон содержит химическое вещество карнозин — мощный антиоксидант, подавляющий воспаление в организме. «Однако у этого блюда есть противопоказания. Людям с подагрой и мочекаменной болезнью следует отказаться от него, чтобы избежать обострения заболевания», — предупредила Док. Она также обратила внимание, что пить нужно вторичный бульон. Чтобы приготовить его, надо слить первую воду после закипания и отварить курицу без кожи во второй воде.

Полезны для иммунитета и напитки из брусники, продолжила диетолог. Эта ягода богата витамином C, который не только усиливает защитные силы организма и повышает устойчивость к инфекциям, но и способствует усвоению витаминов А, Е, В1, В2, а также кальция и железа, объяснила Док. К тому же брусника содержит мощные антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждений.

Залейте 100 граммов брусники литром воды температурой 70-80 градусов. Избегайте металлической посуды, которая может разрушать витамины, используйте термос со стеклянной колбой, стеклянный или фарфоровый чайник. Настой из ягод рекомендуется пить не более трех раз в день

Эльвира Докврач-диетолог

Также эксперт порекомендовала включить в рацион растительное чесночное масло, так как оно обладает мощными антибактериальными и противовирусными свойствами. «Важно проследить, чтобы масло было свежим и сохранило все полезные свойства. Для этого стоит выбирать герметичную непрозрачную упаковку. Потребление масла должно быть контролируемым — до грамма на килограмм веса, поэтому лучше выбирать для хранения масел тары с дозатором», — заключила диетолог.

Материалы по теме:
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости… Например, иммунитет
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости…Например, иммунитет
4 октября 2021
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021

Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал омолаживающий фрукт. Он посоветовал есть манго для омоложения и поддержания красоты кожи.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      «Разгорается все сильнее». На нефтебазе в Крыму произошел мощный пожар. В Феодосии идет эвакуация жителей

      Житель Суджи рассказал о спасшихся от расстрела польскими наемниками людях

      ВСУ попытались совершить террористическую атаку в российском регионе

      Страховщики отклонили требования оператора «Северного потока»

      Пассажирам самолета включили непристойный фильм на всех экранах

      В ВГТРК прокомментировали хакерскую атаку

      Бывший тренер «Спартака» возглавил «Оренбург»

      Лукашенко отправился в Москву с рабочим визитом

      В Калужской области уничтожили БПЛА

      Стало известно о пострадавших при пожаре на нефтебазе в Крыму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше