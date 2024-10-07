Ротенгберг раскритиковал КХЛ

Тренер СКА Ротенберг осудил КХЛ за то, что его не поздравили с 200-м матчем

Тренер СКА Роман Ротенгберг раскритиковал Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Его слова приводит РИА Новости

Ротенберг осудил КХЛ за то, что его не поздравили с 200-м матчем. «Наверное, надо обратиться к руководству лиги, чтобы тренеров тоже уважали, здесь должно быть все справедливо и честно, не должно быть дискриминации по национальному признаку», — заявил он, отметив, что перед игрой вице-президент КХЛ поздравил нападающего «Локомотива» Александра Радулова с 250-м голом.

Ранее Ротенберг объяснил критику команды нападками из-за рубежа. По его мнению, комментарии, которые оставляют про СКА, пишутся не из России.

Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Специалист также занимает в клубе должность заместителя председателя совета директоров.