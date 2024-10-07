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00:35, 7 октября 2024Спорт

Стала известна зарплата Головина после продления контракта с «Монако»

Головин будет получать 3,6 миллиона евро в год по новому контракту с «Монако»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский полузащитник Александр Головин будет получать 3,6 миллиона евро в год по новому контракту с «Монако». Об этом стало известно «Чемпионату».

По информации источника, в текущем соглашении прописана бонусная система. Отмечается, что она может увеличить заработок 28-летнего футболиста.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». Новое соглашение будет действовать до 2029 года. Российский игрок заявил, что соглашение вселяет в него уверенность, и выразил готовность продолжать отдавать все силы ради команды.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел семь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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      Анастасия Борисова
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