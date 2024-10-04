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20:11, 4 октября 2024Спорт

Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года

Александр Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года

Фото: Mandoga Media / Reuters

Полузащитник сборной России Александр Головин продлил контракт с «Монако». Об этом сообщается на сайте команды.

Новое соглашение будет действовать до 2029 года. Финансовые условия контракта не раскрываются.

«Я очень рад. Клуб вселяет в меня уверенность, и я буду рад продолжать отдавать все силы ради "Монако". Я убежден, что вместе мы и дальше будем добиваться больших успехов!» — заявил Головин.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел шесть матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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      Алексей Гусев
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