Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года

Александр Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года

Полузащитник сборной России Александр Головин продлил контракт с «Монако». Об этом сообщается на сайте команды.

Новое соглашение будет действовать до 2029 года. Финансовые условия контракта не раскрываются.

«Я очень рад. Клуб вселяет в меня уверенность, и я буду рад продолжать отдавать все силы ради "Монако". Я убежден, что вместе мы и дальше будем добиваться больших успехов!» — заявил Головин.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел шесть матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.