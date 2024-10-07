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13:31, 7 октября 2024Экономика

Стали известны подробности изъятия земель самого дорогого коттеджного поселка России

Изъятие «Садов Майендорф» мог вызвать суд Мазепина с руководством «Барвихи»

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Поводом для изъятия коттеджного поселка «Сады Майендорф», являющегося самым дорогим в России, мог стать суд основателя компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина с руководством санатория «Барвиха». Подробностями дела со ссылкой на источники поделились «Известия».

Уточняется, что пять лет назад бизнесмен потребовал предоставить ему доступ к своему участку по территории санатория «Барвиха», принадлежащего Управлению делами президента (УДП). Урегулировать вопрос в досудебном порядке не получилось, и Мазепин сначала пошел в суд первой, затем кассационной и апелляционной инстанций. Позднее спор привлек внимание Генпрокуратуры к проблеме приватизации земли, которая окружает санаторий.

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Между тем конфликт между учреждением Управления делами президента и владельцами прилегающих к нему участков в «Садах Майендорф» длится практически 20 лет. Надзорный орган выяснил, что 8 из 99 гектаров земли, ранее принадлежавших УДП, в 2001 году были проданы по цене в 236 раз ниже рынка, за 54,4 миллиона рублей, тогда как реальная стоимость участка составляла 13 миллиардов рублей. По информации «Известий», оспариваемую теперь сделку по продаже этих участков профинансировал девелопер и бывший депутат Государственной думы Ильдар Самиев, а ключевым посредником между предпринимателями и чиновниками Управделами оказался бывший пресс-секретарь банкира Сергея Пугачева, покинувшего страну в 2011 году.

В начале 2024-го стало известно, что Генпрокуратура обратилась в суд с иском об изъятии 13 участков на восьми гектарах земли в коттеджном поселке «Сады Майендорф». В сентябре Дмитрий Мазепин вынужден был признать требование прокуратуры вернуть участок в госсобственность обоснованным. Между тем суд еще не вынес решения по данному иску.

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      Полина Кислицына
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