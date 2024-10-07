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16:25, 7 октября 2024Экономика

Таиланд столкнулся с сильнейшим наводнением

Сильное наводнение в Таиланде привело к затоплению 20 провинций

Фото: Thapanee Eadsrichai / Reuters

На Таиланд обрушилось сильнейшее за последние несколько десятилетий наводнение. Об этом со ссылкой на данные Департамента по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий сообщает The Guardian.

В общей сложности в Таиланде пострадали 20 провинций. В северной части страны из-за наводнения получили повреждения более 8,6 тысячи домов. В городе Чиангмае разгул стихии привел к затоплению заповедника, из которого пришлось эвакуировать более 100 слонов, а также несколько буйволов, свиней, лошадей, собак, кошек и кроликов. Уточняется, что вода поднялась на три метра, спасательную операцию дополнительно усложняли сильное течение и отсутствие сотовой связи. Кроме того, ряд машин и как минимум два слона из заповедника унесло течением, а медкабинет был разрушен.

Ранее в октябре стало известно, что половина Боснии и Герцеговины столкнулась с мощным наводнением, в результате которого был объявлен режим стихийного бедствия.

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      Полина Кислицына
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