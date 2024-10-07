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14:49, 7 октября 2024Мир

В МИД прокомментировали возвращение российского посла из США

Захарова: в ближайшее время выйдет указ о возвращении посла Антонова в Россию
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В ближайшее время выйдет указ президента о возвращении в Россию посла в США Анатолия Антонова. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Анатолий Иванович вернулся в Российскую Федерацию. В ближайшее время должен выйти соответствующий указ президента», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что комментарии по этому вопросу — прерогатива администрации президента.

5 октября Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла России в Вашингтоне. 6 октября дипломат вернулся в Москву.

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      Лина Пивоварова
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