В США обозначили отличия Су-57 от других истребителей пятого поколения

MWM: российский Су-57 выделяется среди других истребителей пятого поколения

Российский Су-57 выделяется среди других истребителей пятого поколения. Отличия обозначили в публикации американского журнала Military Watch Magazine (MWM).

В публикации Су-57 называется наследником перспективного самолета МиГ-1.42, а его конкурентами считаются китайский J-20 и американский F-35.

Выделяющимися особенностями Су-57 в издании обозначили: шесть встроенных радаров, управляемые К-77М ракеты с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) в головной части, большие дальность полета и сверхзвуковая крейсерская скорость, система управляемого инфракрасного противодействия, позволяющая «ослеплять» приближающиеся к истребителю ракеты противника, и высокая маневренность. Также в журнале отметили, что Су-57 может использоваться на необорудованных взлетно-посадочных полосах и оснащен гиперзвуковыми баллистическими ракетами.

В сентябре в своем докладе эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) заявили, что российский Су-57 является самым испытанным в реальных боевых условиях истребителем пятого поколения в мире.

В июле Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заявила, что возможности Су-57 разработки Объединенного конструкторского бюро (ОКБ) Сухого будут расширены под задачи специальной военной операции (СВО).