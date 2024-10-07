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13:02, 7 октября 2024Бывший СССР

В Запорожье заявили о повреждении инфраструктурных объектов

Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении инфраструктурных объектов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В подконтрольном Киеву городе Запорожье были повреждены инфраструктурные объекты. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в Telegram.

При этом он не уточнил, о каких объектах идет речь, а также степень повреждений.

Ранее Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили о взрыве в районе военного аэродрома Староконстантинов, который расположен в Хмельницкой области. 7 октября также сообщалось, что в Соломенском районе Киева начался пожар после сильного взрыва. Мэр города рассказал, что на место были направлены медицинские сотрудники и представители других экстренных служб.

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      Кристина Есикова
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