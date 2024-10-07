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12:36, 7 октября 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили об ударе в районе военного аэродрома Староконстантинов

Воздушные силы ВСУ: зафиксировано попадание в районе аэродрома Староконстантинов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Хмельницкой области Украины прогремел взрыв в районе военного аэродрома Староконстантинов. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Telegram.

«Зафиксировано несколько попаданий вражеских ударных БПЛА в Харькове. Один из трех "Кинжалов" попал в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области», — говорится в заявлении.

6 октября стало известно об атаке Вооруженных сил (ВС) России по аэродрому ВСУ в Староконстантинове. Также сообщалось об ударе российских военных по базе горючего под Одессой.

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      Екатерина Грищенко
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