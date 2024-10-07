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15:27, 7 октября 2024Забота о себе

Врач назвала способы избавления от отеков

Эндокринолог Девицкая рассказала, что отеки могут возникать из-за болезней почек

Фото: Anna Zakharova / Unsplash

Эндокринолог Екатерина Девицкая рассказала, что отеки могут возникать по разным причинам — от задержки жидкости в организме до болезней почек. Способы избавиться от отеков врач назвала в своем Telegram-канале.

Одной из первых причин появления отеков врач назвала задержку жидкости из-за употребления в пищу большого количества соли. Она посоветовала минимизировать ее присутствие в рационе и не досаливать пищу в тарелке.

Также жидкость задерживается в организме при чрезмерном употреблении легких углеводов, отметила Девицкая. «Чем больше сладкого, тем больше выработки инсулина. Та самая инсулинорезистентность тоже проявляется отечностью. Ограничьте вкусности к чаю — и через семь-десять дней увидите результат», — заверила специалистка.

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Отеки могут появляться и у людей с серьезными патологиями — сердечной, печеночной и почечной недостаточностью, предупредила доктор. Кроме того, причиной их появления могут быть проблемы с щитовидной железой, аллергия, нарушения в работе гормональной системы (при беременности или менопаузе) и прием некоторых лекарств. В этих случаях Девицкая рекомендовала обратиться к специалисту.

Ранее эндокринолог Роман Терушкин рассказал о влиянии избыточного количества кофе на организм. По его словам, чрезмерное употребление напитка способно замедлить метаболизм.

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      Вера Владзиевская
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