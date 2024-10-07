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19:18, 7 октября 2024Моя страна

Яблочный рекорд России установили в Кабардино-Балкарии

В Нальчике сварили более 300 литров яблочного джема и установили рекорд страны

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Новый гастрономический рекорд России установили в Кабардино-Балкарии, там сварили 300 литров яблочного джема. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию главы республики.

«Ранее нигде в России не фиксировалось одновременное приготовление такого объема всеми любимого лакомства», — говорится в сообщении.

Новый рекорд страны установили в рамках фестиваля «Яблочный джем», который проходил на площади Абхазии в Нальчике. На мероприятие приехали лучшие повара со всей России, они представили свои лучшие осенние блюда и поделились новыми идеями. Гости фестиваля также посетили дегустации, музыкальные вечера и мастер-классы.

«Яблочный джем» проходит в республике третий год подряд. При этом организаторы каждый раз сстраются удивить посетителей. В 2023 году они собрали панно из 42 тонн яблок.

Ранее сообщалось, что в Татарстане дети из учебной лаборатории «Детская сыроварня» приготовили гигантский сыр и установили новый рекорд России, а в Суздале установили мировой рекорд по массовому чаепитию.

Тем временем в Екатеринбурге прошел необычный чемпионат — соревнования для скуфов. Участники спортивного мероприятия выполняли упражнения со штангами и гантелями, а в конце — угощались пельменями.

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      Варвара Кошечкина
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