Юран рассказал об угрозах с Украины из-за выступлений за Россию

Юран заявил, что ему угрожали на Украине из-за решения выступать за Россию

Российский тренер и бывший футболист Сергей Юран рассказал в интервью Лилии Абрамовой (Татарка FM), что ему угрожали на Украине из-за решения выступать за Россию.

«Помню по интернату даже, мы приезжали на первенство во Львов и дальше туда, там что-то спросишь — отворачиваются. Такое отношение было еще тогда», — поделился специалист. Тренер отметил, что ему было очень сложно понять разделение стран и он всегда считал, что народ один.

Юран также заявил, что его родителям приходили письма с угрозами. «Они даже говорили иногда: "Может, ты не приедешь? Тут опять письмо пришло". Писали, что в военное время за такое расстреливают, что я предатель», — рассказал он.

Юран — уроженец Луганска и воспитанник местной «Зари». На уровне сборных он сначала выступал за команду СССР, после чего начал представлять Россию.