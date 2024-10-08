Американский теннисист выругался в адрес судьи после матча с россиянином

Американский теннисист Тиафо выругался в адрес судьи после матча с Сафиуллиным

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо нецензурно выругался в адрес судьи после матча третьего круга против россиянина Романа Сафиуллина на турнире серии Masters в китайском Шанхае. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча прошла во вторник, 8 октября, и завершилась со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (7:5) в пользу россиянина. На тай-брейке в последнем сете при счете 5:5 судья за затяжку времени лишил Тиафо первой подачи. После матча американец пожал руку Сафиуллину, подошел к судье и громко несколько раз выругался на него.

В следующем раунде Сафиуллин встретится с сербом Новаком Джоковичем. Матч пройдет 9 октября.

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