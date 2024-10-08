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09:45, 8 октября 2024Спорт

Бобровского удивил чемпионский перстень НХЛ

Российского вратаря «Флориды» Бобровского удивил чемпионский перстень НХЛ

Фото: Jim Rassol / Imagn Images / Reuters

Игроки «Флориды Пантерс» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли в сезоне-2023/2024. Об этом сообщается на странице клуба в соцсети X.

На торжественной церемонии в числе прочих украшение получил российский вратарь Сергей Бобровский. Когда перед спортсменом открыли коробку с перстнем, он не смог скрыть удивления.

В июне 2024-го «Флорида» выиграла Кубок Стэнли, победив «Эдмонтон Ойлерс» в финальной серии НХЛ. Серия завершилась со счетом 4-3.

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. В КХЛ вратарь играл за «Металлург» до конца сезона-2009/2010 и за СКА в сезоне-2012/2013 во время локаута в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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