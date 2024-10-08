Футболист «Спартака» назвал комфортную для жизни сумму

Футболист «Спартака» Чернов заявил, что тратит в месяц 600-700 тысяч рублей

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов назвал комфортную для жизни сумму. Его слова приводит РБК.

Футболист заявил, что тратит в месяц 600-700 тысяч рублей. Он рассказал, что большая часть суммы уходит на образование детей, жену и помощь родителям. «Скинуть одному, скинуть другому, сам понимаешь», — добавил Чернов.

Чернов выступает за «Спартак» с 2022 года. В составе команды он становился обладателем Кубка России. Играя за московский ЦСКА, защитник выигрывал Суперкубок страны.

Ранее защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев назвал необходимую для комфортной жизни сумму в месяц. Футболист заявил, что его семье хватает 300 тысяч рублей в месяц.