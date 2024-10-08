Глава Крыма прокомментировал ситуацию в Феодосии после пожара на нефтебазе

Глава Крыма Аксенов о пожаре в Феодосии: все получат компенсации в полном объеме

Компенсации по потере имущества в результате мощного пожара на нефтебазе в Феодосии все получат в полном объеме. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По словам чиновника, власти региона находятся на связи с федеральным центром в связи с режимом ЧС.

«Группировка сил из профильных ведомств сформирована в полном объеме. Все решения принимаются верно и своевременно. Благодарю всех неравнодушных граждан, добровольцев, сотрудников МЧС и администрации города», — прокомментировал ситуацию Аксенов.

Пожар на нефтебазе на юго-востоке Крыма произошел в ночь на понедельник, 7 октября, его сопровождала серия взрывов. В городе действует режим чрезвычайной ситуации. По неофициальным данным, при пожаре пострадали три человека.