Мужчина поймал редчайшую рыбу с «человеческими зубами»

UPI: в США рыболов из Мэриленда поймал редчайшего красного паку

В США рыболов из штата Мэриленд поймал рыбу с «человеческими зубами». Об этом сообщает UPI.

Странный улов попался Джереми Куперу во время рыбалки недалеко от населенного пункта Кемп-Милл. Сначала мужчина подумал, что ему попался окунь, однако потом заметил, что зубы рыбы очень похожи на человеческие. Он сфотографировал животное и отправил снимки в Департамент природных ресурсов штата.

Вскоре рыбаку ответили, что ему попался красный паку — рыба родом из Южной Америки. Паку является редчайшим видом для Мэриленда: их замечали в реках штата всего семь раз с 1995 по 2006 год. В департаменте также заявили, что рыба могла появиться в реке по вине человека.

«Скорее всего, рыбу выпустили из аквариума. Мы против того, чтобы аквариумных рыб выпускали в воды Мэриленда, потому что они могут прижиться и заразить других опасными болезнями», — сказал представитель департамента.

Красные паку — рыбы из семейства пираньевых. Они водятся, в частности, в Амазонке и ее притоках. Эти всеядные рыбы могут достигать 90 сантиметров в длину и весить до 25 килограммов на воле. В аквариумах паку редко вырастают больше 30 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в Австралии рыбаки поймали редчайшего сельдяного короля, который, по легенде, предвещает катаклизмы. Рыбу поймали участники круиза у берегов Северной территории.

