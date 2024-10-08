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08:32, 8 октября 2024Экономика

Названо условие подорожания нефти до 100 долларов

Глава NPI Шостак: война Израиля и Ирана приведет к шоку на мировом нефтерынке

Фото: Zbynek Burival / Unsplash

Война между Израилем и Ираном может привести к шоку на мировом энергетическом рынке и росту биржевых цен на эталонную североморскую марку нефти Brent до 100 долларов за баррель. Об этом заявил глава компании Navigator Principal Investors (NPI) Кайл Шостак, его слова приводит ТАСС.

Угрозу глобальному нефтерынку, по мнению аналитика, могут представлять риски нанесения ракетных ударов израильской армией по ядерной и военной инфраструктуре Ирана. В результате повреждений иранских энергообъектов логистическое сообщение ближневосточного региона с остальным миром может в значительной мере пострадать.

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Шостак напомнил, что через Персидский залив и акваторию Красного моря проходит более 75 процентов глобального нефтяного трафика. В случае обстрелов энергетической инфраструктуры Ирана под угрозой срыва может оказаться производство до четырех миллионов баррелей сырья в сутки, или четыре процента объема мирового предложения сырья. При таком раскладе биржевые цены на Brent могут подняться на 25 процентов от нынешнего уровня. Это будет реакцией участников глобального нефтерынка на «иранский шок», заключил Шостак.

Ранее о риске резкого роста мировых цен на нефть в случае ракетного удара Израиля по Ирану предупредили аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs. При таком сценарии сырьевые котировки подскочат на 20 процентов к нынешнему уровню. В свою очередь, эксперты из финансовой корпорации Citigroup в качестве наихудшего варианта развития событий на Ближнем Востоке назвали перекрытие Ормузского пролива, через который проходит большая часть арабской нефти и сжиженного природного газа (СПГ). В результате этого, как подчеркнул инвестбанкир Евгений Коган, биржевая стоимость Brent может подняться до 85 долларов за баррель и выше.

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      Анатолий Акулов
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