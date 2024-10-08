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12:52, 8 октября 2024Наука и техника

Нобелевскую премию по физике вручат за машинное обучение и нейронные сети

Нобелевскую премию по физике вручат ученым за машинное обучение и нейронные сети

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / Getty Images

Нобелевскую премию по физике в 2024 году вручат Джону Хопфилду (Принстонский университет, США) и Джеффри Хинтону (Университет Торонто, Канада) «за основополагающие открытия и изобретения, которые позволяют использовать машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей». Об этом сообщается на сайте премии.

«Джон Хопфилд создал ассоциативную память, которая может хранить и восстанавливать изображения и другие типы шаблонов в данных. Джеффри Хинтон изобрел метод, который может автономно находить свойства в данных и таким образом выполнять такие задачи, как идентификация определенных элементов на изображениях», — заявили в Нобелевском комитете.

Председатель Нобелевского комитета по физике Эллен Мунс отметила, что работа «лауреатов уже принесла огромную пользу». «В физике мы используем искусственные нейронные сети в широком спектре областей, таких как разработка новых материалов с определенными свойствами», — сказала эксперт.

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Церемония награждения нобелевских лауреатов состоится 10 декабря в Стокгольме (Швеция). Ученые разделят 11 миллионов шведских крон (около одного миллиона евро).

В 2023 году лауреатами Нобелевской премии по физике стали Пьер Агостини, Ференц Крауз и Анн Л’Юилье. Ученые получили награду «за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе», что дает возможность получения изображений процессов внутри атомов и молекул.

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      Иван Потапов
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