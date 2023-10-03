Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике 2023 года

Агостини, Крауз и Л’Юилье получат Нобелевскую премию по физике 2023 года

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2023 год станут Пьер Агостини, Ференц Крауз и Анн Л’Юилье «за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе». Об этом в ходе онлайн-трансляции объявили представители Нобелевской ассамблеи Каролинского института.

По словам председателя Нобелевского комитета по физике Евы Олссон, аттосекундная физика дает возможность понять механизмы, которые управляют электронами.

«Эксперименты лауреатов позволили получить настолько короткие световые импульсы, измеряемые в аттосекундах, тем самым продемонстрировав, что эти импульсы можно использовать для получения изображений процессов внутри атомов и молекул», — говорится в сообщении Нобелевского комитета по физике.

Награждение лауреатов планируется провести 10 декабря.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по физике стали Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Цайлингер за эксперименты с запутанными фотонами, которые позволили установить нарушение неравенств Белла, а также за развитие квантовой информатики.